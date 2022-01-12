В Туле жители двора оттолкали внедорожник, перегородивший путь скорой помощи

В Туле водитель внедорожника отказался пропускать машину скорой помощи. Автомобиль перегородил путь, а водитель демонстративно не обращал внимания на сирену.

Оказалось, что спецтранспорт занял парковочное место владельца внедорожника во дворе дома. Он перекрыл выезд машине. Медикам и родственникам пожилой пациентки пришлось толкать внедорожник в сторону. На водителя был составлен протокол.

Согласно российскому Кодексу об административных правонарушениях, за непредоставление преимущества в движении Скорой помощи с включенными спецсигналом, водителю внедорожника грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение права управления авто на срок от трех месяцев до одного года.