Российские бобслеисты стали первыми на этапе Кубка мира в Сигулде

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов одержали победу на этапе Кубка мира в Латвии в заездах двоек. После двух попыток россияне показали в сумме 1 минуту 39,23 секунды.

Вторую строчку в итоговом протоколе заняли спортсмены из Великобритании Брэд Холл и Грег Кэкетт (+0,10), а замкнули тройку призеров австрийские бобслеисты Бенжамин Майер и Маркус Заммер (+0,17), пишет ТАСС.

Еще одна российская пара Максим Андрианов и Дмитрий Лопин заняли 14-е место. Соревнования проходили на трассе в Сигулде. Латвийский этап Кубка мира завершится завтра, 2 января.