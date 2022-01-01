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Российские бобслеисты стали первыми на этапе Кубка мира в Сигулде

Ян Брацкий
21:07 01.01.2022
Эта победа стала первой для россиян Ростислава Гайтюкевича и Михаила Мордасова на этапах Кубка мира.
Российские бобслеисты стали первыми на этапе Кубка мира в Сигулде
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости
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Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов одержали победу на этапе Кубка мира в Латвии в заездах двоек. После двух попыток россияне показали в сумме 1 минуту 39,23 секунды.

Вторую строчку в итоговом протоколе заняли спортсмены из Великобритании Брэд Холл и Грег Кэкетт (+0,10), а замкнули тройку призеров австрийские бобслеисты Бенжамин Майер и Маркус Заммер (+0,17), пишет ТАСС.

Еще одна российская пара Максим Андрианов и Дмитрий Лопин заняли 14-е место. Соревнования проходили на трассе в Сигулде. Латвийский этап Кубка мира завершится завтра, 2 января.

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