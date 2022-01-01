Российские бобслеисты стали первыми на этапе Кубка мира в Сигулде
Эта победа стала первой для россиян Ростислава Гайтюкевича и Михаила Мордасова на этапах Кубка мира.
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости
Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов одержали победу на этапе Кубка мира в Латвии в заездах двоек. После двух попыток россияне показали в сумме 1 минуту 39,23 секунды.
Вторую строчку в итоговом протоколе заняли спортсмены из Великобритании Брэд Холл и Грег Кэкетт (+0,10), а замкнули тройку призеров австрийские бобслеисты Бенжамин Майер и Маркус Заммер (+0,17), пишет ТАСС.
Еще одна российская пара Максим Андрианов и Дмитрий Лопин заняли 14-е место. Соревнования проходили на трассе в Сигулде. Латвийский этап Кубка мира завершится завтра, 2 января.