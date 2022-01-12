СК показал кадры с подозреваемым в убийстве нижегородского депутата Розина
Депутат был убит накануне. Как сообщили следователи, 59-летний политик обратился в больницу с огнестрельным ранением. Позднее он скончался в реанимации от полученных травм, успев сообщить имя своего убийцы.
© Видео: СУ СК по Нижегородской области © Фото: СУ СК по Нижегородской области
Следственный комитет России показал кадры с подозреваемым в убийстве нижегородского депутата Валентина Розина. Мужчина 1982 года рождения был задержан в среду, 12 января.
«В настоящее время мужчина доставлен в следственное управление СК России по Нижегородской области, с ним работают следователи и следователи-криминалисты», - говорится на сайте СК.
Депутат Розин был убит накануне. Как сообщили следователи, 59-летний политик обратился в больницу с огнестрельным ранением. Позднее он скончался в реанимации от полученных травм, успев сообщить имя своего убийцы.
В городе был объявлен план «Перехват». Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие рассматривает два мотива: ревность и рабочий конфликт.