СК показал кадры с подозреваемым в убийстве нижегородского депутата Розина

Следственный комитет России показал кадры с подозреваемым в убийстве нижегородского депутата Валентина Розина. Мужчина 1982 года рождения был задержан в среду, 12 января.

«В настоящее время мужчина доставлен в следственное управление СК России по Нижегородской области, с ним работают следователи и следователи-криминалисты», - говорится на сайте СК.

Депутат Розин был убит накануне. Как сообщили следователи, 59-летний политик обратился в больницу с огнестрельным ранением. Позднее он скончался в реанимации от полученных травм, успев сообщить имя своего убийцы.

В городе был объявлен план «Перехват». Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие рассматривает два мотива: ревность и рабочий конфликт.