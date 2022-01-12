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СК показал кадры с подозреваемым в убийстве нижегородского депутата Розина

Иван Линдеманн
16:05 12.01.2022
Депутат был убит накануне. Как сообщили следователи, 59-летний политик обратился в больницу с огнестрельным ранением. Позднее он скончался в реанимации от полученных травм, успев сообщить имя своего убийцы.
© Видео: СУ СК по Нижегородской области © Фото: СУ СК по Нижегородской области
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Следственный комитет России показал кадры с подозреваемым в убийстве нижегородского депутата Валентина Розина. Мужчина 1982 года рождения был задержан в среду, 12 января.

«В настоящее время мужчина доставлен в следственное управление СК России по Нижегородской области, с ним работают следователи и следователи-криминалисты», - говорится на сайте СК.

Депутат Розин был убит накануне. Как сообщили следователи, 59-летний политик обратился в больницу с огнестрельным ранением. Позднее он скончался в реанимации от полученных травм, успев сообщить имя своего убийцы.

В городе был объявлен план «Перехват». Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие рассматривает два мотива: ревность и рабочий конфликт.

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