В МИД РФ заявили о наличии гарантий от Украины, что подобных произошедшим атак больше не будет

Решение о продлении «зерновой сделки» после 18 ноября будет приниматься вне зависимости от нынешнего решения Москвы.

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Украина дала четкие гарантии того, что больше не будет атак, подобных тем, что произошли ранее в Черном море. Об этом сегодня заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Также в МИД РФ отметили, что решение о продлении «зерновой сделки» после 18 ноября будет приниматься вне зависимости от нынешнего решения Москвы.

Напомним, Россия в субботу приостановила участие в процессе вывоза продукции из украинских портов после теракта в отношении кораблей Черноморского флота в Севастополе.

Уже сегодня в МО РФ сообщили, что получили письменные гарантии от Украины для возобновления «зерновой сделки». Кроме того, в оборонном ведомстве заявили о возобновлении участия в ней.