В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ заявили о наличии гарантий от Украины, что подобных произошедшим атак больше не будет

Сергей Лебедев
16:26 02.11.2022
Решение о продлении «зерновой сделки» после 18 ноября будет приниматься вне зависимости от нынешнего решения Москвы.
В МИД РФ заявили о наличии гарантий от Украины, что подобных произошедшим атак больше не будет
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Украина дала четкие гарантии того, что больше не будет атак, подобных тем, что произошли ранее в Черном море. Об этом сегодня заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Также в МИД РФ отметили, что решение о продлении «зерновой сделки» после 18 ноября будет приниматься вне зависимости от нынешнего решения Москвы.

Напомним, Россия в субботу приостановила участие в процессе вывоза продукции из украинских портов после теракта в отношении кораблей Черноморского флота в Севастополе.

Уже сегодня в МО РФ сообщили, что получили письменные гарантии от Украины для возобновления «зерновой сделки». Кроме того, в оборонном ведомстве заявили о возобновлении участия в ней.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:18 В стране и мире
Видео
Путин: Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам предназначенный им объем зерна
16:25 В стране и мире
В Nord Stream сообщили о техногенных кратерах на местах ЧП на «Северных потоках»
13:33 В стране и мире
Песков ответил на вопрос о решении Путина переизбираться в 2024 году
13:19 В стране и мире
Совет Федерации разрешил проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации
12:19 Армия
Видео
Шойгу констатировал рост группировки НАТО у границ России в 2,5 раза с февраля
Популярное
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.