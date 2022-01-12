Расчеты «Мста-С» утопили «врага» в артиллерийских разрывах в горах Северной Осетии

Артиллеристы 58-й армии выполнили стрельбы в составе разведывательно-огневого контура (РОК) на тренировках в горах Северной Осетии, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Военнослужащие вели огонь из 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С». Стрельбы по «вражеским» целям велись с расстояния до семи километров. В общей сложности бойцы выполнили порядка 50 огневых задач на тренировке.

«Также в составе РОК во взаимодействии с артиллеристами выполнили задачи по предназначению разведчики, связисты и расчеты беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Координаты обнаруженных целей в реальном времени передавались с беспилотных летательных аппаратов «Орлан» и комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» на пункт управления артиллерией.

152-мм самоходная гаубица 2С19М2 принята на вооружение в 2014 году и является модернизацией известной самоходной гаубицы 2С19М «Мста-С».

Предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны. Может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.

Материал подготовил Андрей Аркадьев