Клубы белого пара: кадры прорыва трубы отопления в Нагатинском затоне

В Москве в районе Нагатинского затона прорвало трубу отопления. Видео произошедшего публикуют в социальных сетях. На кадрах видно, как автомобилисты проезжают мимо клубов плотного белого пара.

Жители районов Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники массово жалуются на отключение горячей воды и тепла. Тем временем в столице температура воздуха опустилась до -13 градусов.

Telegram-канал «Привет, москвич» пишет, что на место уже прибыли сотрудники городских служб. О причинах аварии пока не сообщается. Сколько времени потребуется на ремонт, неизвестно.