За брата брат: кадры отправки мобилизованных военнослужащих в зону СВО из Твери

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Накануне на плацу учебного центра под руководством начальника академии генерал-майора Андрея Семенова в торжественной обстановке были проведены воинские ритуалы выноса боевого знамени, исполнения государственного гимна, а также прохождения убывающего личного состава торжественным маршем.

Все убывшие военнослужащие проходили ежедневные 10-часовые занятия на полигонах Западного военного округа в Тверской области. Многие из них имели навыки согласно своим военно-учетным специальностям, а также боевой опыт в локальных конфликтах. Практическая подготовка личного состава осуществлялась опытными инструкторами и боевыми офицерами с учетом имеющихся особенностей проведения спецоперации.

С личным составом проведены курсы теоретических и практических занятий по огневой, тактической, специальной, технической, топографической, медицинской подготовкам, а также по радиационной, химической и биологической защите и обращению с вооружением и военной техникой.

Убывающий личный состав полностью оснащен всесезонными комплектами полевого обмундирования (ВКПО), средствами бронезащиты, химзащиты, вооружением, обеспечен необходимыми документами. Все убывающие из региона военнослужащие имеют банковские счета для получения денежного довольствия и региональных социальных выплат, которые уже перечислены.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.