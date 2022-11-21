За брата брат: кадры отправки мобилизованных военнослужащих в зону СВО из Твери
Мобилизованные бойцы прошли ежедневные 10-часовые занятия, курсы теоретических и практических занятий по огневой, тактической, специальной, технической, топографической, медицинской подготовкам, а также по радиационной, химической и биологической защите и обращению с вооружением и военной техникой.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Очередная отправка мобилизованных военнослужащих состоялась в Твери. На полигоны в тыловые районы зоны проведения специальной военной операции отправились сформированные и прошедшие подготовку подразделения мобилизованных военнослужащих.
Тверской пункт развертывания мобилизационных резервов расположен на базе учебного центра Военной академии воздушно-космической обороны имени Г.К. Жукова.
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