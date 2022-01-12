Песков заявил, что администрация президента РФ не является визави Канье Уэста

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности российского лидера встретиться с Канье Уэстом в случае, если американский рэпер решил посетить Москву, заявил, что администрация президента «не является визави исполнителя».

«Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки», - сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли администрация президента рассмотреть предложение о встрече с Уэстом.

Ранее в СМИ появились сообщения, что исполнитель в этом году якобы собирается посетить Россию, провести встречу с главой государства Владимиром Путиным. Однако впоследствии представитель Канье Уэста опроверг данную информацию о планах американского рэпера и назвал ее полностью сфабрикованной новостью.