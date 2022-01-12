Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российской прокуратуре исполнилось 300 лет

Роман Захаров
01:40 12.01.2022
Генпрокурор РФ Игорь Краснов поздравил ветеранов и действующих сотрудников ведомства.
Российской прокуратуре исполнилось 300 лет
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Российской прокуратуре исполнилось 300 лет. По случаю юбилея генпрокурор РФ Игорь Краснов обратился к сотрудникам ведомства с торжественной речью и заявил, что они будут и впредь отстаивать интересы России, общества и граждан.

«Сегодня мы отмечаем 300 лет со дня образования органов прокуратуры. Мы с гордостью вспоминаем наших выдающихся предшественников, лучших профессионалов, настоящих патриотов своей страны. У нашего надзорного ведомства действительно замечательное наследие», - приводит пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ слова Краснова.

В первую очередь Игорь Краснов обратился к ветеранам прокуратуры, отметив, что именно они долгие годы сохраняли наследие ведомства.

«Именно вашими усилиями развивался прокурорский надзор. И я хочу заверить, что заложенное вами сохраняется и преумножается нынешним поколением прокурорских работников», - сказал он.

В своей речи генпрокурор также вспомнил заявление президента России Владимира Путина о том, что прокуратура должна оставаться оком государства за соблюдением интересов граждан и страны в целом.

«И в этот праздничный день мне особенно приятно отметить, что заслуги работников прокуратуры достойно признаны и оценены на самом высоком государственном уровне», - подчеркнул Игорь Краснов.

Он добавил, что на сегодняшний день органы прокуратуры - это надежная опора российской государственности, и выразил уверенность, что, «имея за плечами 300-летний опыт работы, прокуроры всегда будут стоять на страже закона и успешно решать поставленные задачи любого уровня сложности».

«Поздравляю с праздником! Мы будем и впредь эффективно отстаивать интересы России, общества и наших граждан!», - обратился генеральный прокурор к действующим сотрудникам и ветеранам ведомства.

Российскую прокуратуру учредил 12 января 1722 года своим указом царь Петр I. Перед ведомством ставилась задача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония». Первым генерал-прокурором Сената император назначил графа Павла Ягужинского.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:04 В стране и мире
В России зарегистрировали тест-систему для выявления «омикрона»
20:59 В стране и мире
Видео
ОДКБ разрабатывает план передачи охраняемых объектов в Казахстане правоохранителям
20:04 В стране и мире
Глава NASA рассказал, что с нетерпением ждет встречи с Рогозиным
17:10 Армия
Видео
«Аллигаторы» в небе: под Хабаровском прошли первые в году командирские полеты авиации ВВО
17:48 В стране и мире
Видео
Кровля в огне: кадры пожара в доме престарелых в Подмосковье
Популярное
Видео
«Бомба замедленного действия»: ученые впервые увидели взрыв красного сверхгиганта
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
«Постоянные боли»: Хлебникова рассказала о своем состоянии после пожара
Видео
Путин оценил роль руководящего силами ОДКБ в Казахстане командующего ВДВ Сердюкова
Видео
Секунды до столкновения: кадры спасения пилота из упавшего на рельсы самолета в США
Видео
«Это - большая война»: Шойгу заявил о значимости победы в «битве за информацию»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.