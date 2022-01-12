Российской прокуратуре исполнилось 300 лет. По случаю юбилея генпрокурор РФ Игорь Краснов обратился к сотрудникам ведомства с торжественной речью и заявил, что они будут и впредь отстаивать интересы России, общества и граждан.

«Сегодня мы отмечаем 300 лет со дня образования органов прокуратуры. Мы с гордостью вспоминаем наших выдающихся предшественников, лучших профессионалов, настоящих патриотов своей страны. У нашего надзорного ведомства действительно замечательное наследие», - приводит пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ слова Краснова.

В первую очередь Игорь Краснов обратился к ветеранам прокуратуры, отметив, что именно они долгие годы сохраняли наследие ведомства.

«Именно вашими усилиями развивался прокурорский надзор. И я хочу заверить, что заложенное вами сохраняется и преумножается нынешним поколением прокурорских работников», - сказал он.

В своей речи генпрокурор также вспомнил заявление президента России Владимира Путина о том, что прокуратура должна оставаться оком государства за соблюдением интересов граждан и страны в целом.

«И в этот праздничный день мне особенно приятно отметить, что заслуги работников прокуратуры достойно признаны и оценены на самом высоком государственном уровне», - подчеркнул Игорь Краснов.

Он добавил, что на сегодняшний день органы прокуратуры - это надежная опора российской государственности, и выразил уверенность, что, «имея за плечами 300-летний опыт работы, прокуроры всегда будут стоять на страже закона и успешно решать поставленные задачи любого уровня сложности».

«Поздравляю с праздником! Мы будем и впредь эффективно отстаивать интересы России, общества и наших граждан!», - обратился генеральный прокурор к действующим сотрудникам и ветеранам ведомства.

Российскую прокуратуру учредил 12 января 1722 года своим указом царь Петр I. Перед ведомством ставилась задача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония». Первым генерал-прокурором Сената император назначил графа Павла Ягужинского.