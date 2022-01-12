В Кремле рассказали об обеспечении безопасности Путина на фоне «омикрона»

Все необходимые меры для обеспечения эпидбезопасности Владимира Путина на фоне обострения ситуации с COVID-19, в частности, появления нового омикрон-штамма коронавируса, будут приняты. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, специалисты будут формулировать свои рекомендации для президента. Безусловно, все меры, связанные с эпидемиологической безопасностью президента, будут приниматься, это обязательно», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, будут вноситься изменения в работу главы государства в связи с ожидаемым ростом заболеваемости коронавирусом.

Ранее президент России заявил, что новогодние праздники не могут не отразиться на уровне заболеваемости COVID-19, страна находится в преддверии новых вспышек коронавируса. Глава государства указал на необходимость привести в готовность больничные сети к возможному всплеску случаев заражения «омикроном».

По данным оперштаба, в общей сложности на сегодняшний день в стране было зарегистрировано 10 702 150 случаев коронавируса. С начала пандемии зафиксировано 318 432 летальных исхода, выздоровели 9 758 364 человека.