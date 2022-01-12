Зенитный полк ЦВО в Сибири получит модернизированные С-300ПМ-2 в 2022 году

Модернизированные зенитные ракетные системы С-300ПМ-2 «Фаворит» до конца текущего года поступят на вооружение зенитного ракетного полка в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Модернизированные системы противовоздушной обороны С-300ПМ-2 "Фаворит" по своим боевым характеристикам сопоставимые с С-400 "Триумф" усилят боевые возможности по прикрытию воздушного пространства в Восточной Сибири», - приводит пресс-служба слова командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

ЗРС С-300 «Фаворит» – зенитная ракетная система среднего радиуса действия. Серийный выпуск системы был начат в 1975 г. Первый полк С-300ПТ заступил на боевое дежурство в 1979 г.

С-300 способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Имеется возможность нанесения ударов по наземным целям с заранее известными координатами. Стала первой многоканальной зенитной ракетной системой, способной сопровождать каждым комплексом до 6 целей и наводить по ним до 12 ракет.

Она способна обнаружить цели на удалении свыше 300 км. Время развертывания с марша – около 5 мин. ЗРС находится на вооружении России, Белоруссии и других стран СНГ.

С-300ПМ-2 - это глубокая модернизация С-300. Отличается улучшенными боевыми возможностями, повышенной помехоустойчивостью, новым оборудованием. Зенитная система получила новую многофункциональную РЛС, мобильный командный пункт, станцию наведения и новые ракеты.

Подробнее о комплексе С-300 и его модификациях читайте в материале Александра Пешкова на сайте «Звезды».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров