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«Настоящие бриллианты»: Ольгу Белову наградили за цикл передач о Службе внешней разведки

Анна Назайкина
13:19 12.01.2022
Журналистка поблагодарила директора спецслужбы Сергея Нарышкина за ценное сотрудничество.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве прошла церемония награждения лауреатов премии Службы внешней разведки России имени Е.М. Примакова за лучшие произведения в области литературы и искусства о СВР за 2021 год. В церемонии принял участие глава ведомства Сергей Нарышкин.

«Лауреатами Премии стали известные деятели искусства и журналисты, создавшие замечательные произведения о деятельности отечественной внешней разведки», - говорится в пресс-релизе.

Среди тех, кто удостоился высокой награды за вклад в укрепление взаимодействия с СВР, - ведущая итоговой информационной программы на телеканале «Звезда» Ольга Белова. Премию ей вручили за цикл передач о Службе внешней разведки. Журналистка поблагодарила директора спецслужбы за сотрудничество.

«Большая честь и лично с вами общаться, и работать со Службой. Для нас это не только всегда большая ответственность, но и личное профессиональное огромное удовольствие. Та информация, которую вы нам дозировано поставляете, для нас это настоящие бриллианты, как для журналистов. Мы очень ценим это сотрудничество», - отметила Ольга Белова.

Также этой награды Службы внешней разведки были удостоены писатель Юлиан Семенов (посмертно), скульптор Андрей Ковальчук, историк Александр Звягинцев и журналист Алексей Поборцев.

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