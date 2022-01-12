«Настоящие бриллианты»: Ольгу Белову наградили за цикл передач о Службе внешней разведки

В Москве прошла церемония награждения лауреатов премии Службы внешней разведки России имени Е.М. Примакова за лучшие произведения в области литературы и искусства о СВР за 2021 год. В церемонии принял участие глава ведомства Сергей Нарышкин.

«Лауреатами Премии стали известные деятели искусства и журналисты, создавшие замечательные произведения о деятельности отечественной внешней разведки», - говорится в пресс-релизе.

Среди тех, кто удостоился высокой награды за вклад в укрепление взаимодействия с СВР, - ведущая итоговой информационной программы на телеканале «Звезда» Ольга Белова. Премию ей вручили за цикл передач о Службе внешней разведки. Журналистка поблагодарила директора спецслужбы за сотрудничество.

«Большая честь и лично с вами общаться, и работать со Службой. Для нас это не только всегда большая ответственность, но и личное профессиональное огромное удовольствие. Та информация, которую вы нам дозировано поставляете, для нас это настоящие бриллианты, как для журналистов. Мы очень ценим это сотрудничество», - отметила Ольга Белова.

Также этой награды Службы внешней разведки были удостоены писатель Юлиан Семенов (посмертно), скульптор Андрей Ковальчук, историк Александр Звягинцев и журналист Алексей Поборцев.