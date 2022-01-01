Спасатели нашли заблудившихся в КБР туристов из Москвы

Спасатели благополучно вывели группу туристов из Москвы, которые заблудились в окрестностях города Тырныауз в Кабардино-Балкарии, к месту их проживания.

Сообщение об этом распространила пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии. Сообщается, что никакая дополнительная помощь отдыхающим не потребовалась.

«Спасатели вывели группу отдыхающих из г. Москва, заблудившихся в окрестностях г. Тырныауз, к месту их проживания. Помощь оказывали спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве пяти человек и одной единицы техники», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Как стало известно ранее, туристическая группа из пяти человек заблудилась в окрестностях города Тырныауз Кабардино-Балкарской республики.