Создавая брешь в обороне боевиков: в МО рассказали о подвигах офицеров ВС РФ в зоне спецоперации

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Подполковник Евгений Артамонов

Действуя в составе батальонно-тактической группы ВС РФ, подполковник Евгений Артамонов выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Боевики на подступах к поселку организовали эшелонированную оборону.

Учитывая условия местности и умело руководя действиями своих подчиненных, Евгений принял решение нанести сосредоточенный удар во фланг противника. Несмотря на превосходящие силы врага, подчиненными подполковника Артамонова во время боев были уничтожены два вражеских опорных пункта, одна боевая машина пехоты противника и более 15 националистов.

Благодаря умелому руководству вверенным личным составом, профессионализму и опыту подполковника Евгения Артамонова, а также слаженным действиям его подчиненных, в оборонительных редутах противника была создана брешь, что позволило развить наступление и освободить населенный пункт.