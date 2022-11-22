Создавая брешь в обороне боевиков: в МО рассказали о подвигах офицеров ВС РФ в зоне спецоперации

© Минобороны России
Капитан Сергей Борисенко, командир мотострелкового взвода
Действуя в составе батальонной тактической группы российских мотострелков, взвод под командованием капитана Сергея Борисенко выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.
Продвигаясь на одном из направлений вместе со своим взводом, Сергей обнаружил хорошо оборудованный оборонительный рубеж и большое сосредоточение живой силы националистов. Учитывая условия местности и грамотно выстроив систему ведения огня, Сергей Борисенко вместе с подчиненными атаковал позиции украинских боевиков.
В результате взводом Сергея Борисенко были уничтожены долговременные огневые точки с пулеметными и гранатометными расчетами националистов, что позволило создать брешь в рубежах обороны противника.
Стремительный прорыв обороны взводом капитана Борисенко позволил в кратчайшие сроки взять под контроль населенный пункт и закрепиться в нем основным силам батальонно-тактической группы.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.