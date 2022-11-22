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Создавая брешь в обороне боевиков: в МО рассказали о подвигах офицеров ВС РФ в зоне спецоперации

00:00 22.11.2022
Умело используя условия местности, применяя профессиональные знания, российские военнослужащие шаг за шагом освобождают населенные пункты, уничтожая долговременные огневые точки украинских неонацистов.
Создавая брешь в обороне боевиков: в МО рассказали о подвигах офицеров ВС РФ в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции.

© Минобороны России

Подполковник Евгений Артамонов

Действуя в составе батальонно-тактической группы ВС РФ, подполковник Евгений Артамонов выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Боевики на подступах к поселку организовали эшелонированную оборону.

Учитывая условия местности и умело руководя действиями своих подчиненных, Евгений принял решение нанести сосредоточенный удар во фланг противника. Несмотря на превосходящие силы врага, подчиненными подполковника Артамонова во время боев были уничтожены два вражеских опорных пункта, одна боевая машина пехоты противника и более 15 националистов.

Благодаря умелому руководству вверенным личным составом, профессионализму и опыту подполковника Евгения Артамонова, а также слаженным действиям его подчиненных, в оборонительных редутах противника была создана брешь, что позволило развить наступление и освободить населенный пункт.

© Минобороны России

Майор Александр Якутин

С первых дней специальной военной операции в сложной боевой обстановке майор Александр Якутин выполнял мероприятия военно-политической работы. При вытеснении украинских националистов с занимаемых позиций на одном из тактических направлений, Александр выполнял задачи по организации работы временной администрации и налаживании мирной жизни в освобожденных от врага населенных пунктах.

Для обеспечения безопасности мирного населения майор Якутин выполнял задачу по эвакуации гражданских лиц вглубь территорий, освобожденных от украинских боевиков. Стремясь осуществить провокацию в отношении ВС РФ, артиллерийским и минометным огнем боевики атаковали точку сбора беженцев. Быстро сориентировавшись в сложной обстановке, майор оперативно эвакуировал гражданских лиц в укрытие. Благодаря этому удалось не допустить жертв среди местного населения.

При движении по маршруту колонна с мирным населением подверглась очередному обстрелу с применением кассетных боеприпасов со стороны неонацистов. Майор Якутин увел колонну с линии огня в безопасное место, сохранив жизни гражданских людей. Благодаря мужеству и отваге майора Александра Якутина колонна с мирными жителями прибыла в безопасные районы без жертв.

© Минобороны России

Капитан Сергей Борисенко, командир мотострелкового взвода

Действуя в составе батальонной тактической группы российских мотострелков, взвод под командованием капитана Сергея Борисенко выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

Продвигаясь на одном из направлений вместе со своим взводом, Сергей обнаружил хорошо оборудованный оборонительный рубеж и большое сосредоточение живой силы националистов. Учитывая условия местности и грамотно выстроив систему ведения огня, Сергей Борисенко вместе с подчиненными атаковал позиции украинских боевиков.

В результате взводом Сергея Борисенко были уничтожены долговременные огневые точки с пулеметными и гранатометными расчетами националистов, что позволило создать брешь в рубежах обороны противника.

Стремительный прорыв обороны взводом капитана Борисенко позволил в кратчайшие сроки взять под контроль населенный пункт и закрепиться в нем основным силам батальонно-тактической группы.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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