Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, принявшие принцип ценового потолка

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Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты государствам, которые будут руководствоваться принципом ценового потолка. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.



«РФ не планирует поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка. Россия будет перенаправлять поставки нефти рыночно ориентированным партнерам или сокращать добычу», - процитировало РИА Новости российского вице-премьера.

Новак назвал ценовой потолок - «политическим актом» и подчеркнул, что «политизация энергетики может привести к дефициту ресурсов на рынке».