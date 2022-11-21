Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, принявшие принцип ценового потолка
Российский вице-премьер прокомментировал последствия принятия принципа ценового потолка для мировой энергетики.
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Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты государствам, которые будут руководствоваться принципом ценового потолка. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
«РФ не планирует поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка. Россия будет перенаправлять поставки нефти рыночно ориентированным партнерам или сокращать добычу», - процитировало РИА Новости российского вице-премьера.
Новак назвал ценовой потолок - «политическим актом» и подчеркнул, что «политизация энергетики может привести к дефициту ресурсов на рынке».