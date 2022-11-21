Суд в Польше отменил штраф «Газпрому» и его европейским партнерам по «Северному потоку-2»

Польский суд отменил решение о штрафных санкциях в отношении «Газпрома» и его европейских партнеров за «Северный поток-2».

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Польский суд отменил решение о штрафных санкциях в отношении «Газпрома» и его европейских партнеров по строительству «Северного потока-2». Об этом со ссылкой на регулятора сообщило РИА Новости.

«Производство по наложению штрафа на "Газпром" и пять компаний (Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall) за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" без необходимого согласия главы UOKiK было начато в мае 2018 года. Два года спустя были наложены финансовые штрафы на "Газпром" и остальных участников проекта. Предприниматели обжаловали это решение. 21 ноября 2022 года суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил вынесенное решение», - рассказали в пресс-службе регулятора.

Напомним, что Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей оштрафовало «Газпром» на 29 миллиардов злотых (около 6,5 миллиарда евро) за строительство газопровода «Северный поток — 2» без согласия антимонопольного ведомства Польши на создание совместного предприятия. Помимо «Газпрома» под штрафные санкции на общую сумму 234 миллиона злотых (около 52,1 миллиона евро) попали также Engie из Франции, Uniper и Wintershall из Германии, OMV из Австрии, а также англо-голландской компании Royal Dutch Shell.