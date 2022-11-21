Минфин США пролонгировал разрешение гражданам и компаниям страны платить налоги в РФ

Разрешение касается американцев, которые работают в России.

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Минфин США пролонгировал разрешение, позволяющее американским физическим и юридическим лицам платить налоги и пошлины в РФ в обход санкций. Срок действия разрешения продлен до 7 марта 2023 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на американское Министерство финансов.

Решение Минфина позволяет сотрудничество граждан США и американских компаний с Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния и Минфином России «для оплаты налогов, сборов, импортных пошлин, оформления и получения разрешений, лицензий, регистраций и сертификатов».

Разрешение касается граждан и компаний США, которым необходимо отчислять налоги для продолжения работы в России.

Напомним, что ранее Минфин разрешал подобные операции до 7 декабря 2022 года.