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«Спокойненько и ритмично»: Путин рассказал, как договориться о поставках свинины из РФ в КНР

Ирина Елагина
18:49 21.11.2022
Путин рассказал о перспективах поставок российской свинины в Китай.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ
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Экспорт российской свинины в Китай возможен, и этот вопрос обсуждается с коллегами в КНР. Президент РФ Владимир Путин заявил о реальности расширения поставок российской свинины за рубеж на совещании по вопросам российской селекции и генетики.

«Мы, безусловно, продолжим эту работу, мы с китайскими друзьями в контакте, они знают нашу позицию, мы знаем их позицию. Будем спокойненько, ритмично работать, уверен, что договоримся», - отметил Путин.

Сейчас Россия экспортирует в год порядка 200 тысяч тонн свинины, а за счет открытия рынка КНР объемы экспорта свинины можно увеличить до 500 тысяч тонн, что позволит дополнительно получать до 1 млрд долларов.

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