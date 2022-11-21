В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ЛНР открыли восстановленный памятник князю Игорю

Ирина Елагина
16:08 21.11.2022
Российское военно-историческое общество завершило реставрацию разрушенного боевиками мемориала в станице Луганская.
© Видео: t.me.LIC_LPR © Фото: t.me.LIC_LPR
Читайте нас на:

Памятник князю Игорю в станице Луганская открыт после восстановительных работ. Торжественная церемония открытия мемориала прошла с участием врио главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, первого замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко и председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.

Восстановлением монумента, разрушенного украинскими боевиками, по поручению президента РФ Владимира Путина занимались специалисты Российского военно-исторического общества.

«Памятник был варварски расстрелян в ходе восьмилетней войны. Было прямое поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, потому что все такие памятные места должны быть восстановлены, так же как и везде должна быть восстановлена историческая память, бережно защищаться история. Восстанавливается то, что было преднамеренно уничтожено в годы восьмилетней войны, когда народ Луганщины пытались заставить забыть про то, что эта земля - историческая часть России, русская земля», - процитировало ТАСС Сергея Кириенко.

Владимир Мединский рассказал, как РВИО восстанавливало памятник.

«Максимально бережно подошли к восстановлению, как всегда мы это делаем, все что можно сохранить - мы сохранили», - отметил глава РВИО.

Во время реставрации специалисты устранили порядка 300 пробоин от разрывов снарядов украинских боевиков.

Леонид Пасечник напомнил об исторической значимости места, где установлен памятник.

«Именно отсюда князь Игорь начал свой легендарный поход против половцев. Именно на этом месте в 2014 году ополчением Донбасса была остановлена украинская армия», - рассказал врио главы ЛНР.

Памятник князю Игорю Святославичу был установлен в 2003 году на 10-метровом насыпном кургане в долине реки Северский Донец. К 2022 году мемориал был практически полностью разрушен и испещрен осколками снарядов. Прежде чем приступить к восстановлению памятника, территорию вокруг мемориала дважды обследовали саперы. Во время реставрационных работ памятнику вернули первозданный вид, укрепили фундамент, обновили гранитные элементы постамента и укрепили курган.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:18 В стране и мире
Путин заявил, что в дисбалансе продовольствия в мире виновата «авантюрная политика Запада»
15:35 В стране и мире
Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев - участников спецоперации
14:25 Армия
Видео
МО РФ: российские военные поразили украинские «Ураганы», бившие по Белгородской области
12:36 В стране и мире
В Кремле прокомментировали недопуск Лаврова на заседание ОБСЕ
12:25 В стране и мире
Видео
Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы до 19 января
Популярное
В МО РФ заявили, что убийство выродками ВСУ пленных не получится представить «исключением»
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.