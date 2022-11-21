В стране и мире В ЛНР открыли восстановленный памятник князю Игорю Ирина Елагина Российское военно-историческое общество завершило реставрацию разрушенного боевиками мемориала в станице Луганская. © Видео: t.me.LIC_LPR © Фото: t.me.LIC_LPR Читайте нас на: Памятник князю Игорю в станице Луганская открыт после восстановительных работ. Торжественная церемония открытия мемориала прошла с участием врио главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, первого замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко и председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Восстановлением монумента, разрушенного украинскими боевиками, по поручению президента РФ Владимира Путина занимались специалисты Российского военно-исторического общества. «Памятник был варварски расстрелян в ходе восьмилетней войны. Было прямое поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, потому что все такие памятные места должны быть восстановлены, так же как и везде должна быть восстановлена историческая память, бережно защищаться история. Восстанавливается то, что было преднамеренно уничтожено в годы восьмилетней войны, когда народ Луганщины пытались заставить забыть про то, что эта земля - историческая часть России, русская земля», - процитировало ТАСС Сергея Кириенко. Владимир Мединский рассказал, как РВИО восстанавливало памятник. «Максимально бережно подошли к восстановлению, как всегда мы это делаем, все что можно сохранить - мы сохранили», - отметил глава РВИО. Во время реставрации специалисты устранили порядка 300 пробоин от разрывов снарядов украинских боевиков. Леонид Пасечник напомнил об исторической значимости места, где установлен памятник. «Именно отсюда князь Игорь начал свой легендарный поход против половцев. Именно на этом месте в 2014 году ополчением Донбасса была остановлена украинская армия», - рассказал врио главы ЛНР. Памятник князю Игорю Святославичу был установлен в 2003 году на 10-метровом насыпном кургане в долине реки Северский Донец. К 2022 году мемориал был практически полностью разрушен и испещрен осколками снарядов. Прежде чем приступить к восстановлению памятника, территорию вокруг мемориала дважды обследовали саперы. Во время реставрационных работ памятнику вернули первозданный вид, укрепили фундамент, обновили гранитные элементы постамента и укрепили курган.



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