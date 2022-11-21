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Путин подписал закон об универсальном пособии для беременных и семей с детьми

Елизавета Потейчук
15:58 21.11.2022
Беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, будут получать единое пособие.
Путин подписал закон об универсальном пособии для беременных и семей с детьми
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает установление единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Так, согласно документу, с 1 января 2023 года будет введено универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет, а также беременным женщинам.

Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Нововведение также предусматривает размер пособия в 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

В ноябре закон, по которому предусматривается единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, одобрила Госдума. Тогда Минтруд сообщал, что пособие объединит различные выплаты.

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