Три человека погибли в результате обстрелов турецкого Каркамыша со стороны Сирии

Как сообщает турецкий телеканал, по городу было выпущено пять ракет.

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В результате обстрелов турецкого Каркамыша со стороны Сирии по меньшей мере три человека погибли, шесть пострадали. Об этом в эфире телеканала Haberturk заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Как передает турецкий телеканал, члены Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», находящиеся в Сирии, выпустили по городу пять ракет.

Сообщается о повреждении школы, двух зданий и автомобиля.