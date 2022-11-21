МЧС ДНР: пожар на нефтебазе в Макеевке ликвидирован

Ранее МЧС ДНР сообщало, что после взрыва на нефтебазе в Макеевке загорелись цистерны с топливом.

© Фото: МЧС ДНР

Пожар на нефтебазе в Макеевке Донецкой Народной Республики, который произошел в результате обстрела украинских боевиков, ликвидирован. Об этом сообщило МЧС ДНР.

«В 9.43 пожар ликвидирован», - говорится в сообщении ведомства в Теlegram-канале.

Ранее МЧС Донецкой Народной Республики сообщило, что после взрыва на нефтебазе в Макеевке загорелись цистерны с топливом. К ликвидации последствий пожара было привлечено 20 единиц техники и 84 человека личного состава.

До этого в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что националисты выпустили по Макеевке три снаряда «натовского» калибра. Как сообщили в ДНР, обстрел велся из населенного пункта Орловка в 04.00.