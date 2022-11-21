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Не допустить проникновения диверсантов: новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

00:24 21.11.2022
Российские военнослужащие умело справляются с возникающими в ходе проведения специальной военной операции задачами, демонстрируя высокий профессионализм, собранность и боевую слаженность.
Не допустить проникновения диверсантов: новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции.

© Минобороны России

Ефрейтор Владислав Павлов

При проведении специальной военной операции ефрейтор Владислав Павлов выполнял задачу по тыловому снабжению общевойсковых подразделений ВС РФ, ведущих наступательные действия на позиции украинских националистов.

Стремясь сорвать доставку средств материального обеспечения нашим военнослужащим в район активного ведения боевых действий, противник атаковал автомобильную колонну, в которой находился Владислав.

Головная и замыкающая машины были поражены и вышли из строя после минометных залпов украинских боевиков. В условиях непрекращающегося огня, несмотря на сложные погодные условия, ефрейтор Павлов по бездорожью вывел автомобиль из зоны поражения в безопасное место.

Отогнав автомобиль на безопасное удаление от колонны, Владислав Павлов обнаружил двух вооруженных стрелковым оружием боевиков, скрытно приближавшихся к колонне. Оценив ситуацию, он вступил в бой с националистами, прицельным огнем уничтожив обоих боевиков.

Благодаря смелости и решительности ефрейтора Владислава Павлова удалось отразить атаку националистов, вывезти технику из-под огня и доставить материальные средства в заданный район.

© Минобороны России

Младший сержант Роман Шахпазов, командир отделения

Вместе с подчиненным ему личным составом младший сержант Роман Шахпазов выполнял задачу по охране мест складирования имущества и боеприпасов батальонно-тактической группы российских войск. Ночью младший сержант Шахпазов вел наблюдение за территорией, прилегающей к местам хранения имущества и боеприпасов.

Во время наблюдения он обнаружил приближавшуюся диверсионно-разведывательную группу боевиков, вооруженных стрелковым оружием и гранатометами.

Используя средства связи, Роман своевременно доложил о приближавшемся противнике и открыл огонь по националистам. Осознавая возможность подрыва боеприпасов, Роман первым уничтожил гранатометчика. Несмотря на превосходящие силы, противник столкнулся с решительным отпором, организованным младшим сержантом Шахпазовым и его подчиненными.

Благодаря мужеству и героизму младшего сержанта Романа Шахпазова удалось сдержать натиск диверсионно-разведывательной группы противника до прибытия основных сил, уничтоживших украинских диверсантов.

© Минобороны России

Старший лейтенант Рустам Баширов, командир роты заграждений

Старший лейтенант Баширов вместе с вверенным ему подразделением выполнял задачу по оборудованию переднего края обороны позиций батальонно-тактической группы российских войск.

Во время работы Рустам заметил диверсионно-разведывательную группу противника, которая двигалась в направлении оборонительных рубежей наших подразделений. Быстро сориентировавшись в ситуации, старший лейтенант Баширов отдал приказ подчиненным остановить группу противника.

Завязался стрелковый бой. Четкие и грамотные приказы Рустама способствовали быстрой нейтрализации диверсионно-разведывательной группы боевиков. В итоге было уничтожено 13 националистов, группа была полностью разбита.

Грамотные и решительные действия старшего лейтенанта Баширова позволили уничтожить группу противника без потерь среди личного состава. Были предотвращены возможности его подхода на дистанцию открытия прямого огня и поражения личного состава, занятия более выгодных позиций вражескими подразделениями.

После этого российские инженеры продолжили оборудовать оборонительные позиции. Установленные ротой Рустама Баширова инженерные сооружения затрудняли, а в некоторых случаях останавливали движение техники и живой силы врага, не оставляя путей для совершения маневра.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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