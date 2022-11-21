Не допустить проникновения диверсантов: новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

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Ефрейтор Владислав Павлов

При проведении специальной военной операции ефрейтор Владислав Павлов выполнял задачу по тыловому снабжению общевойсковых подразделений ВС РФ, ведущих наступательные действия на позиции украинских националистов.

Стремясь сорвать доставку средств материального обеспечения нашим военнослужащим в район активного ведения боевых действий, противник атаковал автомобильную колонну, в которой находился Владислав.

Головная и замыкающая машины были поражены и вышли из строя после минометных залпов украинских боевиков. В условиях непрекращающегося огня, несмотря на сложные погодные условия, ефрейтор Павлов по бездорожью вывел автомобиль из зоны поражения в безопасное место.

Отогнав автомобиль на безопасное удаление от колонны, Владислав Павлов обнаружил двух вооруженных стрелковым оружием боевиков, скрытно приближавшихся к колонне. Оценив ситуацию, он вступил в бой с националистами, прицельным огнем уничтожив обоих боевиков.

Благодаря смелости и решительности ефрейтора Владислава Павлова удалось отразить атаку националистов, вывезти технику из-под огня и доставить материальные средства в заданный район.