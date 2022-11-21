Не допустить проникновения диверсантов: новые истории мужества бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

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Старший лейтенант Рустам Баширов, командир роты заграждений
Старший лейтенант Баширов вместе с вверенным ему подразделением выполнял задачу по оборудованию переднего края обороны позиций батальонно-тактической группы российских войск.
Во время работы Рустам заметил диверсионно-разведывательную группу противника, которая двигалась в направлении оборонительных рубежей наших подразделений. Быстро сориентировавшись в ситуации, старший лейтенант Баширов отдал приказ подчиненным остановить группу противника.
Завязался стрелковый бой. Четкие и грамотные приказы Рустама способствовали быстрой нейтрализации диверсионно-разведывательной группы боевиков. В итоге было уничтожено 13 националистов, группа была полностью разбита.
Грамотные и решительные действия старшего лейтенанта Баширова позволили уничтожить группу противника без потерь среди личного состава. Были предотвращены возможности его подхода на дистанцию открытия прямого огня и поражения личного состава, занятия более выгодных позиций вражескими подразделениями.
После этого российские инженеры продолжили оборудовать оборонительные позиции. Установленные ротой Рустама Баширова инженерные сооружения затрудняли, а в некоторых случаях останавливали движение техники и живой силы врага, не оставляя путей для совершения маневра.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.