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Специалист объяснил, почему перед стартом «Протона-М» не ведется ручной отсчет

Владимир Расходчиков
22:19 20.11.2022
Каждый старт ракет-носителей «Протон-М» проходит под чутким руководством не только людей, но и автоматических систем.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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При пусках ракет-носителей «Протон-М» обратный отсчет не ведется, а все действия выполняет автоматика. У специалистов, которые ведут наблюдение за стартом ракеты из специального бункера в 400 метрах от стартового стола на космодроме Байконур, даже нету специальной кнопки «Пуск» для таких целей. Об этом в эфире «Военной приемки» сообщил начальник центра испытаний №2 филиала АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный» Юрий Неверов. Также он показал этот уникальный пост наблюдения изнутри.

«Такого человека, который ведет обратный отсчет до старта, нет. Циклограмма при стартоподговке построена таким образом, что для участия человека в пуске ракеты нет необходимости. При нормальной и штатной работе она может самостоятельно взлететь с пускового устройства. За 5 часов мы в циклограмму включили, и она уже нас не спрашивает. Помешать может только внештатная ситуация на борту или на земле», - объяснил Неверов.

Сам пункт наблюдения за стартом «Протона-М» находится под землей, каждое его помещение перед пуском герметично закрывается, чтобы избежать любого пагубного влияния на находящихся внутри людей в момент запуска ракеты. Всего в подобных пусках обычно участвует до 80 специалистов. 

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