Борисов заявил о форсированной работе над новой орбитальной станцией
Россия не намерена прерывать свою пилотируемую программу и исследования в космосе, а также уже ведет ускоренную и интенсивную работу над созданием Российской орбитальной станции. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов, кадры с выступлением которого были показаны в эфире «Военной приемки».
«У нас есть решение правительства об участии в программе МКС до 2024 года. Россия ни на секунду не намерена прерывать свою пилотируемую программу, исследования в ближнем космосе и, как вы знаете, ведем форсированную работу над созданием Российской орбитальной станции», - сообщил Борисов.
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