Борисов заявил о форсированной работе над новой орбитальной станцией

РФ не станет делать перерывы в исследованиях ближнего космоса, но уже ведет работы по проектированию новой орбитальной станции.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Россия не намерена прерывать свою пилотируемую программу и исследования в космосе, а также уже ведет ускоренную и интенсивную работу над созданием Российской орбитальной станции. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов, кадры с выступлением которого были показаны в эфире «Военной приемки».

«У нас есть решение правительства об участии в программе МКС до 2024 года. Россия ни на секунду не намерена прерывать свою пилотируемую программу, исследования в ближнем космосе и, как вы знаете, ведем форсированную работу над созданием Российской орбитальной станции», - сообщил Борисов.

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