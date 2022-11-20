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Раскрыты планы по созданию пилотируемой версии «Протона-М»

Владимир Расходчиков
13:52 20.11.2022
Чтобы создать пилотируемый вариант ракеты-носителя «Протон-М», предполагалось использовать транспортный корабль «Алмаз».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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При создании ракеты-носителя «Протон-М» предполагалось, что она будет и в пилотируемом варианте. Для этого конструкторы собирались использовать транспортный корабль снабжения «Алмаз», экипаж которого выводился бы на орбиту Земли и мог оттуда вести наблюдение. Интересен этот модуль еще и тем, что он мог нести на себе оружие. Но проект был свернут в конце 1970-х годов, а роль слежения за объектами на нашей плане была поручена автоматическим спутникам. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал. генеральный конструктор КБ «Салют» Сергей Кузнецов.

«Академик Челомей планировал создать целый комплекс и "Протон" - это часть этого комплекса. Вторую часть этого комплекса тоже все знают - это так называемый транспортный корабль снабжения и станция "Алмаз". Потому что изначально подразумевалось, что будет расчет из военных специалистов, их должно было быть трое для того, чтобы они, сменяя друг друга, обеспечивали круглосуточное наблюдение за Землей», - объяснил Кузнецов.

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