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Специалист назвал аппарат, увеличивающий число запускаемых «Протоном-М» спутников

Владимир Расходчиков
11:04 20.11.2022
Созданный в стенах АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» разгонный блок «Бриз-М» является гордостью конструкторов, так как обладает очень полезными свойствами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Разгонный блок «Бриз-М» позволяет выводить за один пуск не просто сразу до 60 спутников, но и доставлять их по разным орбитам. Данная особенность позволяет очень сильно удешевить процесс доставки сателлитов. При этом его двигатели способны включаться и выключаться для этих целей в течение суток, что достаточно долго. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал гендиректор АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» Алексей Варочко.

«Разгонный блок, который используется на ракете, по состоянию на сегодняшний день имеет многоразовое включение. В течение суток мы можем разводить космические аппараты. Это очень, очень много», - объяснил Варочко.

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