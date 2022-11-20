В ЦЭНКИ рассказали, зачем перед каждым пуском «Протона-М» они посещают отшельницу в Туве

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Перед последним пуском ракеты-носителя «Протон-М», который состоялся 12 октября 2022 года, специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) посетили отдаленные районы республики Тыва. Там они предупредили местную отшельницу Агафью Лыкову о возможном падении обломков второй ступени. И каждый раз она подписывает документ, отказываясь покидать свое место жительства, по сути, становясь одним из первых людей, заранее узнающем о пусках «Протона-М». Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал замначальника Центра организации и контроля испытаний ракетно-космической техники АО ЦЭНКИ - КЦ «Южный» Николай Кузнецов.

«Вторая ступень падает в 326-ой район, это граница республики Тыва, республики Хакасия и республики Алтай. Бабушку Агафью посетили, все хорошо, все у нее нормально. На каждый пуск ее предупреждаем, и она ставит крестик, расписывается, что она предупреждена», - сказал замначальника ЦЭНКИ.

Кузнецов также объяснил, что Агафья ставит крестик вместо подписи, потому что не умеет писать по-современному. Она до сих пор говорит на старославянском языке, и добраться до нее можно только при помощи вертолета. Если Агафью и таких как она, затерянных в районе падения людей, не оповестили, пуск ракеты могут отменить.

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