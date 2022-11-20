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Борьба за кресло в Белом доме: почему Трампу будет трудно победить в 2024 году

Федор Шеин
22:59 20.11.2022
О начале своего третьего похода на Белый дом Трамп объявил в семейном поместье в Мар-а-Лаго во Флориде.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Месть действующему президенту США Джо Байдену, вероятно, может стать лейтмотивом всей предвыборной кампании Дональда Трампа. На этой неделе он наконец официально объявил о том, что готов бороться за президентское кресло в 2024 году.

О начале своего третьего похода на Белый дом Трамп объявил в своем семейном поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, где, излучая оптимизм, сообщил своим сторонникам, что готов бросить вызов демократам и сокрушить силы тирании.

Это было долгожданное, но не неожиданное событие. Со свойственной ему экспрессией Трамп фактически уже давно начал предвыборную гонку. Еще в прошлом году он начал собирать огромные митинги сторонников под своим новым лозунгом. Раньше его девизом было сделать снова Америку великой. Теперь же он собирается вернуть ей ее былое величие и славу.

Правда, делать это Трампу придется чуть ли не в одиночестве. Объявляя о своем походе на сцене, он стоял один. Его дочь, Иванка, заявила, что не будет поддерживать отца в предвыборной кампании. Она решила посвятить все свое время собственной семье.

Да и ближайшие сторонники в прошлом не спешат поддержать Трампа. Майк Помпео, пресс-секретарь Белого Дома в администрации Трампа заявил, что в этот раз выступит не союзником, а конкурентом Трампа. Судя по всему, он разочарован своим бывшим патроном.

Того же мнения придерживается и Майк Пенс - вице-президент в администрации Трампа. Своих президентских амбиция он пока не раскрывает, но уверен, что Трамп - не лучший выбор для американцев.

Противники Трампа расколу в стане республиканцев неприкрыто радуются - в анонсированный день и час торжественного объявления в Мар-а-Лаго они запустили самолет с баннером «Ты снова проиграл, Дональд».

Действительно, Трампу предстоит пройти через многое. Но самым сложным для него будут праймериз - выборы единого кандидата от республиканской партии. Там ему будет противостоять Рон Десантис - новая звезда республиканцев. Правда, сам губернатор Флориды в отношении выборов 2024 года пока что держит интригу.

Но основным соперником Трампа все еще считают действующего президента Джо Байдена. Впрочем, ему сейчас тоже нелегко. Не успели республиканцы получить большинство в палате представителей, как обвинения и расследования посыпались, как из рога изобилия.

О том, почему в 2024 году Трампу будет сложнее одержать победу и кто будет ему противостоять, смотрите в сюжете Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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