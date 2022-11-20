Глава МО Франции: люди интересуются, почему мы должны помогать Украине

Глава оборонного ведомства обратил внимание на то, что у Киева стратегические запасы «более ограничены», чем у Москвы.

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Французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что ему приходится объяснять гражданам страны, почему Париж продолжает поддерживать киевский режим вооружением.

«В Париже меня чаще спрашивают, достаточно ли мы помогаем Украине, тогда как в моем департаменте Эр люди без задней мысли интересуются, почему мы должны помогать Украине…Я говорю одно и то же и правым, и левым: если мы хотим защищать наши ценности, мы должны помогать Украине защищать ее границы и суверенитет», - сказал министр.

Глава оборонного ведомства обратил внимание на то, что у Киева стратегические запасы «более ограничены», чем у Москвы, и что французская сторона таким образом компенсирует это своей поддержкой.

Ранее Госдеп опубликовал подробный отчет о поставках оружия Украине с начала специальной военной операции. Утверждается, что с конца февраля США поставили Киеву 236 артиллерийских систем.