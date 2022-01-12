Самолет Москва - Анталья совершил вынужденную посадку в Даламане

Пассажирский самолет одной из российских авиакомпаний, совершавший перелет из Москвы в Анталью, вынужденно сел в аэропорту Даламана. Об этом рассказал представитель перевозчика.

«На время ожидания пассажирам будет предоставлено питание и напитки. Пассажирам, ожидающим вылета из Антальи в Москву, также предоставляется питание и напитки, предлагается размещение в гостинице», - приводит РИА Новости его слова.

Речь идет о рейсе номер 3741. Причиной посадки самолета стали плохие метеоусловия в аэропорту прибытия.

Представитель авиакомпании добавил, что вылет самолета из Даламана в Анталью, как ожидается, произойдет 12 января в 02:30 по местному времени. Он, однако, уточнил, что время взлета может быть скорректировано в зависимости от метеорологических условий.