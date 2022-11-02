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Приручить энергию звезд: из Петербурга в Марсель отправили магнитную катушку для уникального реактора

Павел Кутаренко
00:16 02.11.2022
Российское оборудование позволит наладить мирное промышленное использование термоядерной реакции синтеза.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Из Санкт-Петербурга во Францию отправили первую магнитную катушку для экспериментального термоядерного реактора. Эта стройка считается крупнейшим международным научно-техническим проектом современности. Девятиметровые катушки полоидального поля - один из ключевых элементов установки, ведь именно они будут отвечать за удержание плазмы в активной зоне. Понтон с уникальным оборудованием медленно опустили в Неву. Его конечный пункт назначения - лазурный берег во Франции, где ученые из 35-ти стран мира вместе строят экспериментальный термоядерный реактор, 25 систем для которого создадут российские физики и инженеры. Задача установки – «приручить» энергию звезд, доказать возможность мирного промышленного использования термоядерной реакции синтеза.

«Термоядерные бомбы все знают, а вот реализовать управление солнечной плазмой в условиях Земли и еще длительное, не импульсное - оказалось сложнейшей задачей. Россия здесь не только исполнитель, она инициатор всего этого направления», - заявил специальный представитель Госкорпорации «Росатом» по международным научно-техническим проектам Вячеслав Першуков.

В цехах Средне-Невского судостроительного завода на катушку намотали шесть километров сверхпроводников, пропитали полимерными композитами, провели все необходимые испытания. Катушка, созданная для этого же проекта в Китае, на испытаниях «протекла» - пришлось переделывать. Наша смогла выдержать все нагрузки. В реакторе ей придется «удерживать» плазму, раскаленную до 300 млн градусов.

«Она устанавливается на самом верху магнитной системы и участвует в управлении и удержании плазмы. Создает уникальные магнитные поля, несет огромные токи - это сверхпроводящая система. То, что сделано - это уникально, ценнейший вклад России в проект», - объяснил старший советник гендиректора Международной Организации ИТЭР Александр Алексеев.

Важно, что Россия продолжает участвовать в проекте по созданию международного термоядерного реактора даже в условиях санкций, в нашем оборудовании оказалось заинтересовано все мировое сообщество. По условиям международных соглашений, Москва получит 100% технологий, реализованных в проекте, а значит мы сможем использовать весь бесценный опыт по созданию безграничного источника энергии, что будет безопаснее и куда эффективнее атомных электростанций.

Уже в ближайшее время катушка отправится в морское путешествие - пройдет через Балтику, Атлантику, Средиземное море и прибудет в порт Марселя примерно через месяц. Запустить экспериментальный термоядерный реактор с уникальным российским оборудованием планируют в 2025 году.

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