МО РФ: нанесено поражение артдивизиону 40-й бригады националистов, обстреливавшему территорию Белгородской области

Уничтожено четыре артиллерийских системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих, уточнили в оборонном ведомстве.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артбригады украинских националистов в районах Волчанск и Гатище Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. С его слов, именно этот дивизион вел обстрелы жилых районов на территории Белгородской области.

«Уничтожено четыре артиллерийских системы М777 производства США и более десяти украинских военнослужащих», - сообщил Конашенков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух человек в результате обстрела боевиками города Шебекино. Еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов