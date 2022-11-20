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Спасти раненых товарищей любой ценой: новые подвиги российских военных в зоне СВО

00:00 20.11.2022
Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации продолжают демонстрировать отвагу и высокий уровень боевой подготовки при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации.
Спасти раненых товарищей любой ценой: новые подвиги российских военных в зоне СВО
© Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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В Министерстве обороны продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции.

Прапорщик Вадим Сологубов

© ТРК ВС РФ "Звезда"

При освобождении населенного пункта колонна десантников, в которой ехал Вадим Сологубов, попала под обстрел украинских боевиков. В ходе завязавшегося боя прапорщик приказал подчиненным спешиться и действовать под прикрытием боевых машин.

Продвигаясь за танком, Вадим Сологубов с товарищами обнаружил группу националистов и уничтожил ее. Также он своим телом от огня противника укрыл одного из солдат и получил ранение ноги в результате гранатометного выстрела.

Несмотря на ранение, поставленная перед прапорщиком и его подчиненными задача была выполнена.

Майор медицинской службы Владимир Беседин, старший ординатор Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н.Бурденко

© ТРК ВС РФ "Звезда"

Батальонная тактическая группа десантников, в составе которой действовал Владимир Беседин, обороняла взятый в ходе боев с националистами важный объект. В одном из помещений офицер организовал место для оказания медицинской помощи.

Националисты нанесли сосредоточенный огневой удар по объекту. Часть вражеских снарядов попала в здание, где находились пострадавшие. Сам врач получил ранение головы и потерял сознание.

Придя в себя, Владимир Беседин продолжил оказывать медпомощь раненым. Но потом здание, где находились пациенты, загорелось. Майор организовал эвакуацию личного состава и раненых в другое помещение.

Под огнем противника Владимир Беседин вместе с подчиненными перенесли раненых в укрытие, где продолжили спасать жизни товарищей до прибытия вертолета для эвакуации.

За мужество и героизм офицер награжден орденом Мужества.

Гвардии рядовой Даниил Иванов

© ТРК ВС РФ "Звезда"

Даниил Иванов в составе российских ВДВ выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов. Украинские боевики, усиленные иностранными наемниками, отступая, вели ожесточенное сопротивление.

Продвигаясь в составе группы, Даниил обнаружил в одном из зданий трех боевиков, которые сдались в плен. От них он узнал сведения об оборудованных рядом фортификационных сооружениях националистов.

Несмотря на превосходящие силы, боевики оставили населенный пункт и расположились в оборудованном рядом с поселком укрепрайоне. Дождавшись подкрепления, группа, в составе которой действовал Даниил Иванов, приступила к штурму.

В бою, который длился около суток, Даниил огнем из штатного оружия уничтожал противника. По итогам боестолкновения националисты, взятые в кольцо российскими десантниками, были уничтожены.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов

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