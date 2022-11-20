Спасти раненых товарищей любой ценой: новые подвиги российских военных в зоне СВО

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При освобождении населенного пункта колонна десантников, в которой ехал Вадим Сологубов, попала под обстрел украинских боевиков. В ходе завязавшегося боя прапорщик приказал подчиненным спешиться и действовать под прикрытием боевых машин.

Продвигаясь за танком, Вадим Сологубов с товарищами обнаружил группу националистов и уничтожил ее. Также он своим телом от огня противника укрыл одного из солдат и получил ранение ноги в результате гранатометного выстрела.

Несмотря на ранение, поставленная перед прапорщиком и его подчиненными задача была выполнена.

Майор медицинской службы Владимир Беседин, старший ординатор Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н.Бурденко