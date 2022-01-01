Умерла режиссер «Лунтика» и «Смешариков»
Создательницы популярных российских мультфильмов Галины Воропай не стало на 50-м году жизни.
© Фото: id575049132, Режиссеры анимации СПбГИКиТ, ВКонтакте
Умерла режиссер Галина Воропай. Трагедия произошла в ночь с 29 на 30 декабря. О случившемся сообщили на странице кафедры режиссуры мультимедиа и анимации СПбГИКиТ в социальной сети «ВКонтакте». Галине Владимировне было 49 лет.
«В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна. Приносим соболезнования ее родным и близким», - говорится в публикации.
Галина Воропай родилась 24 февраля 1972 года. Зрителю известны ее анимационные работы: «Лунтик и его друзья», «Смешарики», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Про Федота Стрельца Удалого Молодца» и другие проекты. Дата и место прощания с Галиной Владимировной пока не уточняются.