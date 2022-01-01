Умерла режиссер «Лунтика» и «Смешариков»

Умерла режиссер Галина Воропай. Трагедия произошла в ночь с 29 на 30 декабря. О случившемся сообщили на странице кафедры режиссуры мультимедиа и анимации СПбГИКиТ в социальной сети «ВКонтакте». Галине Владимировне было 49 лет.

«В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна. Приносим соболезнования ее родным и близким», - говорится в публикации.

Галина Воропай родилась 24 февраля 1972 года. Зрителю известны ее анимационные работы: «Лунтик и его друзья», «Смешарики», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Про Федота Стрельца Удалого Молодца» и другие проекты. Дата и место прощания с Галиной Владимировной пока не уточняются.