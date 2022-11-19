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Уничтожить БТР и защитить освобожденные территории: новые подвиги российских военных в СВО

00:12 19.11.2022
Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации продолжают демонстрировать отвагу и высокий уровень боевой подготовки при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации.
Уничтожить БТР и защитить освобожденные территории: новые подвиги российских военных в СВО
© Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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В Министерстве обороны продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции.

Лейтенант Наби Койчакаев

© ТРК ВС РФ "Звезда"

В составе своего подразделения командир расчета минометной батареи Наби Койчакаев участвовал в освобождении одного из поселков от украинских боевиков. В ходе боя лейтенант задержал трех националистов, укрывающихся в жилом доме. Они наблюдали за перемещением российских войск для последующей атаки.

Боевиков передали командованию. Они выдали ценные сведения о месте дислокации, численности и командире диверсионной разведывательной группы, готовящей провокацию.

Через несколько дней подразделение Койчакаева получило задачу организовать минометную поддержку наступления российских войск на стратегически важном участке местности. В ходе боя лейтенант получил тяжелое ранение ноги, но еще более часа руководил своим расчетом до подхода основных сил.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Наби Койчакаев награжден орденом Мужества.

Прапорщик Алексей Асеев

© ТРК ВС РФ "Звезда"

Алексей Асеев со своим подразделением более 20 суток удерживал занимаемые позиции и не допускал украинских националистов к важному стратегическому населенному пункту, освобожденному от боевиков.

Противник, стремясь восстановить контроль над населенным пунктом, предпринял попытку прорыва и атаковал позиции подразделения. Алексей Асеев огнем из пулемета уничтожил четырех боевиков, не дав противнику прорваться и обойти российское подразделение с тыла.

Рядовой Евгений Денисенко

© ТРК ВС РФ "Звезда"

Рядовой Евгений Денисенко, действуя в составе батальонной тактической десантников, выполнял задачи по обороне стратегически важного населенного пункта, освобожденного от украинских националистов. Ночью вооруженная группа боевиков, усиленная БТР, атаковала российские позиции.

Евгений первым обнаружил противника и открыл огонь по вражеской технике. В ходе боя боец из гранатомета поразил бронеавтомобиль противника вместе с десантом. Подразделение Евгения отразило атаку, имеющего численное превосходство, что позволило защитить населенный пункт.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов

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