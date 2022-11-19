Уничтожить БТР и защитить освобожденные территории: новые подвиги российских военных в СВО

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В составе своего подразделения командир расчета минометной батареи Наби Койчакаев участвовал в освобождении одного из поселков от украинских боевиков. В ходе боя лейтенант задержал трех националистов, укрывающихся в жилом доме. Они наблюдали за перемещением российских войск для последующей атаки.

Боевиков передали командованию. Они выдали ценные сведения о месте дислокации, численности и командире диверсионной разведывательной группы, готовящей провокацию.

Через несколько дней подразделение Койчакаева получило задачу организовать минометную поддержку наступления российских войск на стратегически важном участке местности. В ходе боя лейтенант получил тяжелое ранение ноги, но еще более часа руководил своим расчетом до подхода основных сил.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Наби Койчакаев награжден орденом Мужества.

Прапорщик Алексей Асеев