Путин поговорил по телефону с Эрдоганом
Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, во второй половине дня президент проведет еще один международный разговор.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Помимо закрытых встреч и совещаний, у президента несколько международных телефонных разговоров. Уже состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. В ближайшее время мы опубликуем наше традиционное сообщение на этот счет», - сказал Песков.
Со слов представителя Кремля, российскому президенту предстоит еще один международный телефонный разговор во второй половине дня.