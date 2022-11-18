В стране и мире Путин поговорил по телефону с Эрдоганом Ян Брацкий Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, во второй половине дня президент проведет еще один международный разговор. © Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Помимо закрытых встреч и совещаний, у президента несколько международных телефонных разговоров. Уже состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. В ближайшее время мы опубликуем наше традиционное сообщение на этот счет», - сказал Песков. Со слов представителя Кремля, российскому президенту предстоит еще один международный телефонный разговор во второй половине дня. Экспертное мнение и аналитика