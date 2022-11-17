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Италия подготовит новый пакет военной помощи Украине только по спецзапросу

Иван Лебедянский
09:54 17.11.2022
На данный момент ведутся поставки перечня вооружений из пяти предыдущих пакетов.
Италия подготовит новый пакет военной помощи Украине только по спецзапросу
© Фото: Luiz Souza, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в эфире ток-шоу Porta a Porta на итальянском телевидении заявил, что новый пакет военной помощи Украине не готовится. По словам чиновника, новый декрет о поставках вооружений Киеву будет рассматриваться по специальному запросу, который не поступал.

«Декрет будет рассматриваться по специальному запросу. Такого пока не поступало», - сказал Крозетто.

Также министр отметил, что на данный момент Италия продолжает оказывать военную помощь Украине. А будет ли она расширяться, станет известно в будущем.

«Пока мы поставляем из перечней пяти предыдущих. На счет шестого посмотрим. Но пока его нет ни на моем столе, ни у председателя Совмина», - подчеркнул он.

Ранее было опубликовано исследование национальной ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, согласно которому 20% итальянцев вынуждены пользоваться столовыми для бедных и получать бесплатные продуктовые наборы из-за сложной ситуации на рынке труда в стране.

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