Зеленский не эвакуировал мирное население, чтобы мотивировать военных

Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский заявил, что в случае эвакуации военным было бы некого защищать.

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Во время телемарафона президент Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, что отказ от эвакуации гражданского населения с обстреливаемых территорий был необходим, чтобы мотивировать военных.

«А кто будет тогда защищать? Вы считаете, что это должны делать только люди с автоматами, что у них нет жен и детей? У них есть и родители, семьи. А чем они мотивированы на поле боя?» - сказал он.

При этом украинский президент отметил, что ему предлагали массовую эвакуацию. По его мнению, решение не помогать гражданскому населению покинуть зону боевых действий применением «живого щита» назвать нельзя.

«Я не знаю, что бы было, если бы президент страны сказал: бегите, и я с вами побегу. А что, мне одному оставаться здесь?» - рассуждал Зеленский.

О еще одном непопулярном решении президента Украины на этой неделе писал журнал Foreign Policy. В опубликованной статье американский колумнист заявил, что ограничение на передвижение, действующее на Украине с февраля 2022 года, подрывает боевой дух военнослужащих.