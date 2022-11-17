В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зеленский не эвакуировал мирное население, чтобы мотивировать военных

Иван Лебедянский
08:19 17.11.2022
Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский заявил, что в случае эвакуации военным было бы некого защищать.
Зеленский не эвакуировал мирное население, чтобы мотивировать военных
© Фото: Mykola Tys, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Во время телемарафона президент Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, что отказ от эвакуации гражданского населения с обстреливаемых территорий был необходим, чтобы мотивировать военных.

«А кто будет тогда защищать? Вы считаете, что это должны делать только люди с автоматами, что у них нет жен и детей? У них есть и родители, семьи. А чем они мотивированы на поле боя?» - сказал он.

При этом украинский президент отметил, что ему предлагали массовую эвакуацию. По его мнению, решение не помогать гражданскому населению покинуть зону боевых действий применением «живого щита» назвать нельзя.

«Я не знаю, что бы было, если бы президент страны сказал: бегите, и я с вами побегу. А что, мне одному оставаться здесь?» - рассуждал Зеленский.

О еще одном непопулярном решении президента Украины на этой неделе писал журнал Foreign Policy. В опубликованной статье американский колумнист заявил, что ограничение на передвижение, действующее на Украине с февраля 2022 года, подрывает боевой дух военнослужащих.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:13 В стране и мире
Си Цзиньпин может посетить Россию весной 2023 года
08:28 В стране и мире
В МИД РФ назвали безосновательными обвинения в поставках Ираном беспилотников
07:54 В стране и мире
Суд отказался выселять сквоттеров из дома бизнесмена Воложа в Амстердаме
07:33 В стране и мире
Yonhap: Пхеньян ответил на действия ВС США пуском баллистической ракеты
07:20 В стране и мире
Украинский военнопленный рассказал, сколько мобилизованных отказывается воевать
Популярное
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.