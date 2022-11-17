Schokk рассказал, как начался его конфликт с властями Германии из-за поддержки РФ

По словам артиста, его аккаунты в соцсети Instagram* были заблокированы за то, что он одобрительно высказывался о спецоперации. После чего ему публично предъявили обвинения немецкие правоохранительные органы.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Рэп-исполнитель Дмитрий Гинтер, который выступает под сценическим псевдонимом Schokk, в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о том, с чего начался его конфликт с властями Германии, что ему грозит за поддержку специальной военной операции и почему страна, гражданином которой он является, оказалась для него чужой.

По словам Гинтера, его аккаунты в социальной сети Instagram* были заблокированы за то, что он одобрительно высказывался о спецоперации. После чего ему публично предъявили обвинения немецкие правоохранительные органы.

«Закон такой неписанный, его нигде нет, ни один адвокат не сможет ничего про это ответить. Арестовали девушку в Мюнхене за то, что она снимала тик-ток видео, обмотавшись российским флагом. Ворвались в квартиру, обыск, арест. Адвокат не знает, по какой статье», - сказал Дмитрий.

Schokk также рассказал о своем отношении к жизни за границей и особенностях самореализации в другой стране.

«Для меня Германия осталась в прошлом, наверное, году в 2018. Я там не прижился. Я пока жил в Германии, ничем толковым не занимался. Я в России ни разу не подрался ни с кем, не конфликтую ни с кем, не занимаюсь ерундой, плачу налоги, у меня здесь жена, квартира, друзья. Мне здесь хорошо, я могу быть обычным человеком, а там я никуда не мог втиснуться, я всегда был чужим, я не мог развиваться как творческая личность. это чужая страна для меня. Я не прижился, мне менталитет их не близок», - поделился исполнитель.

Кроме того, артист выразил надежду на скорое получение гражданства Российской Федерации.

«Если честно, на меня это так быстро свалилось, что у меня никакого представления. Я не знаю. Я уже живу в России с 2018 года. Если у меня появится такая возможность, я с радостью останусь в РФ, я буду жить здесь. Я давно уже занимаюсь своими делами в России. Чем буду полезен, тем буду полезен», - сказал он, отвечая на вопрос о планах на будущее.

В настоящий момент, по его словам, процесс получения российского гражданства находится на рассмотрении.

«Мне грозит срок за поддержку России и поддержку СВО, и грозит опасность, потому что после всей шумихи интенсивность угроз в мой адрес увеличилась», - отметил исполнитель.

Также он сказал, что раньше усмехался над этими угрозами, а сейчас понимает, что после его высказываний и интервью эта опасность оказалась более серьезной, чем тюремный срок в Германии.

* Meta Platfoms (владеет Facebook и Instagram) - организация, признанная экстремистской на территории РФ.