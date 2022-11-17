Уничтожить шквальным огнем: в МО РФ рассказали о новых историях мужества российских военных

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Сержант Сергей Четин осуществлял оперативное перемещение на позиции командно-штабной машины, которая обеспечивает связь в батальонной тактической группе Вооруженных сил России.
Колонна БТГ, совершая марш в район выполнения задач, попала под массированный минометный обстрел со стороны вооруженных формирований украинских националистов.
Понимая, что потеря связи приведет к отсутствию возможности вызова подкрепления, а также передачи данных о позициях противника, ведущих огонь по колонне, сержант Четин вывез связную технику из-под вражеского обстрела и укрыл ее в лесном массиве. Доставив машину в безопасное место, Сергей передал в вышестоящий штаб сведения о нападении неонацистов, а также данные о местах дислокации противника, осуществлявшего атаку на колонну российских войск.
В результате оперативно переданной сержантом Сергеем Четиным информации о позициях украинских боевиков артиллерийские подразделения ВС РФ нанесли удар по радикалам, что позволило колонне продолжить движение и прибыть в заданный район.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.