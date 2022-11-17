Армия Уничтожить шквальным огнем: в МО РФ рассказали о новых историях мужества российских военных Российские военнослужащие продолжают демонстрировать самоотверженность и профессионализм при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Сержант Валерий Сибирских, командир отделения © Минобороны РФ Группа российских военнослужащих под командованием сержанта Валерия Сибирских во время выполнения задачи по обеспечению безопасности расположения подразделения обнаружила в лесополосе хорошо вооруженную группу украинских националистов, которые занимались подготовкой нападения на военных Вооруженных сил РФ. Оценив силы боевиков, сержант Сибирских, несмотря на численное превосходство противника, навязал бой врагу. Валерий Сибирских сумел грамотно выстроить систему ведения огня, учитывая особенности местности, и определил сектора обстрела. Уничтожив внезапным шквальным огнем занимаемые позиции противника, российские военнослужащие разгромили группировку радикалов. Смелые и решительные действия сержанта Валерия Сибирских, а также высокий уровень боевой подготовки его подчиненных позволили обеспечить безопасность расположения подразделений российских войск. Ефрейтор Ярослав Череванев © Минобороны РФ Ефрейтор Ярослав Череванев, действуя в составе штурмовой группы российских войск, выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Ярослав, находясь непосредственно на линии боевого соприкосновения, осуществлял корректировку артиллерийского огня по вражеским позициям. Благодаря тому, что ефрейтор Ярослав Череванев точно и оперативно передал координаты военной техники и живой силы в оборонительных рубежах боевиков, российским военнослужащим удалось выбить врага с закрепленных позиций и освободить населенный пункт. Сержант Сергей Четин, заместитель командира автомобильного взвода роты связи © Минобороны РФ Сержант Сергей Четин осуществлял оперативное перемещение на позиции командно-штабной машины, которая обеспечивает связь в батальонной тактической группе Вооруженных сил России. Колонна БТГ, совершая марш в район выполнения задач, попала под массированный минометный обстрел со стороны вооруженных формирований украинских националистов. Понимая, что потеря связи приведет к отсутствию возможности вызова подкрепления, а также передачи данных о позициях противника, ведущих огонь по колонне, сержант Четин вывез связную технику из-под вражеского обстрела и укрыл ее в лесном массиве. Доставив машину в безопасное место, Сергей передал в вышестоящий штаб сведения о нападении неонацистов, а также данные о местах дислокации противника, осуществлявшего атаку на колонну российских войск. В результате оперативно переданной сержантом Сергеем Четиным информации о позициях украинских боевиков артиллерийские подразделения ВС РФ нанесли удар по радикалам, что позволило колонне продолжить движение и прибыть в заданный район. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика