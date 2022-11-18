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Выйти из-под обстрела и обратить врага в бегство: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных

00:00 18.11.2022
Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации продолжают демонстрировать отвагу и высокий уровень боевой подготовки при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации.
Выйти из-под обстрела и обратить врага в бегство: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных
© Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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В Министерстве обороны продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции.

Старший прапорщик Иван Буланчиков, старший инспектор военной автоинспекции

© ТРК ВС РФ "Звезда"

В ходе дежурства на блокпосту в зоне спецоперации Иван Буланчиков получил информацию о том, что недалеко действует группа диверсантов. Противник начал обстрел, когда к блокпосту приблизилась очередная колонна с российской техникой.

Не считаясь с угрозой собственной жизни, старший прапорщик возглавил и вывел автоколонну по безопасному маршруту из-под огня артиллерии врага, что позволило сохранить большое количество техники и спасти жизни многих людей.

В результате разорвавшегося рядом минометного снаряда, Иван Буланчиков получил тяжелое ранение ноги, но, не взирая на это, продолжил вывод колонны в безопасное место.

За мужество и героизм старший прапорщик награжден орденом Мужества.

Младший сержант Сергей Филиппов

© ТРК ВС РФ "Звезда"

Сергей Филиппов в составе батальонной тактической группы выполнял задачи по организации бесперебойной работы пункта управления российскими подразделениями на тактическом направлении. В ходе попытки уничтожить пункт управления украинские боевики открыли по нему массированный артиллерийский и минометный огонь.

Мгновенно оценив обстановку, младший сержант организовал эвакуацию техники связи. Ему удалось вывести из-под обстрела три единицы связной техники в лесной массив, где смог организовать ее маскировку.

Смелые и решительные действия Сергея Филиппова позволили избежать больших потерь в личном составе и технике, а также сохранить устойчивое управление группой.

Сержант Евгений Домрачев, Заместитель командира взвода – командир боевой машины

© ТРК ВС РФ "Звезда"

Отделению под командованием Евгения Домрачева была поставлена задача по разведке разрушенных мостов, затрудненных участков дорог и лесных завалов на путях движения колонны ВДВ. У одного из населенных пунктов сержант обнаружил группу украинских националистов, планировавшую осуществить минирование дороги.

Оценив силы боевиков, Домрачев со своим подразделением совершил обходной маневр и вышел в тыл врага, а затем стремительно атаковал противника. В ходе завязавшегося боя Евгений получил ранение.

Самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, он продолжил вести бой и лично уничтожил БМП националистов вместе с ее экипажем. Лишенные огневой поддержки националисты были вынуждены бежать с поля боя.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов

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