Выйти из-под обстрела и обратить врага в бегство: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных

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В ходе дежурства на блокпосту в зоне спецоперации Иван Буланчиков получил информацию о том, что недалеко действует группа диверсантов. Противник начал обстрел, когда к блокпосту приблизилась очередная колонна с российской техникой.

Не считаясь с угрозой собственной жизни, старший прапорщик возглавил и вывел автоколонну по безопасному маршруту из-под огня артиллерии врага, что позволило сохранить большое количество техники и спасти жизни многих людей.

В результате разорвавшегося рядом минометного снаряда, Иван Буланчиков получил тяжелое ранение ноги, но, не взирая на это, продолжил вывод колонны в безопасное место.

За мужество и героизм старший прапорщик награжден орденом Мужества.

Младший сержант Сергей Филиппов