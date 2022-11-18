Выйти из-под обстрела и обратить врага в бегство: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных
Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации продолжают демонстрировать отвагу и высокий уровень боевой подготовки при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации.
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В Министерстве обороны продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции.
Старший прапорщик Иван Буланчиков, старший инспектор военной автоинспекции