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ФСБ утвердила перечень сведений, которые могут использоваться против безопасности РФ

Анна Касаткина
21:19 17.11.2022
Новый перечень состоит из 60 пунктов, несколько из них относятся к российской космической программе.
ФСБ утвердила перечень сведений, которые могут использоваться против безопасности РФ
© Фото: Павел Бедняков РИА Новости
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ФСБ России утвердила новый перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против безопасности страны в случае получения иностранными источниками. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 17 ноября.

Согласно документу, сведения делятся на военные, не содержащие государственную тайну, и военно-производственные, не содержащие, гостайну.

Перечень состоит из 60 пунктов. В частности, к ним относятся сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки, о планировании и выполнении мероприятий по гражданской и территориальной обороне, информация о дислокации, численности и наименовании воинских частей, прохождении гражданами военной службе финансовом обеспечении армии и другие.

Несколько пунктов посвящены сведениям о российской космической программе, включая информацию о целевых программах, долевом финансировании Роскосмосом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, техническом состоянии космических аппаратов и так далее.

Документ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

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