В стране и мире Встала со стула и упала: в Калужской области восьмиклассница умерла после урока Анна Касаткина По предварительной оценке медиков, смерть ребенка наступила мгновенно. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В селе Ахлебинино Перемышльского района Калужской области 14-летняя школьница после урока потеряла сознание и умерла. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. «Сегодня в школе села Ахлебинино Перемышльского района после окончания урока русского языка ученица восьмого класса потеряла сознание и умерла. Девочка встала со стула и упала», - написал он в своем Telegram-канале. По предварительной оценке медиков, смерть ребенка наступила мгновенно, причиной стал оторвавшийся тромб. На место прибыли скорая помощь и правоохранители, а также министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев. Проверку по факту происшествия ведут СУ СК России по региону и областная прокуратура. Экспертное мнение и аналитика