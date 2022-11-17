Встала со стула и упала: в Калужской области восьмиклассница умерла после урока
По предварительной оценке медиков, смерть ребенка наступила мгновенно.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В селе Ахлебинино Перемышльского района Калужской области 14-летняя школьница после урока потеряла сознание и умерла. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня в школе села Ахлебинино Перемышльского района после окончания урока русского языка ученица восьмого класса потеряла сознание и умерла. Девочка встала со стула и упала», - написал он в своем Telegram-канале.
По предварительной оценке медиков, смерть ребенка наступила мгновенно, причиной стал оторвавшийся тромб.
На место прибыли скорая помощь и правоохранители, а также министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев. Проверку по факту происшествия ведут СУ СК России по региону и областная прокуратура.