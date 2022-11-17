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Глава МИД Греции не сошел с борта своего самолета в Ливии и улетел обратно

Иван Лебедянский
13:54 17.11.2022
Греческий министр не захотел встречаться с председателем президентского совета Наджлой Мангуш, внешнеполитические решения которой в Греции считаются нелегитимными.
Глава МИД Греции не сошел с борта своего самолета в Ливии и улетел обратно
© Фото: IMAGO, Martin Juen, GlobalLookPress
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Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас не покинул борт своего самолета по прилете в Триполи и поспешно улетел обратно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Ливии.

Причиной, по которой греческий чиновник отказался от проведения встречи с ливийскими коллегами, стало нарушение договоренностей с их стороны. Как сообщает греческое агентство AMHA, Никос Дендиас согласился на переговоры при условии, что со стороны Ливии на них будет присутствовать только председатель президентского совета страны Мохамед Менфи.

Однако самолет главы греческого МИД также встречала Наджла Мангуш, внешнеполитические решения которой на позиции министра иностранных дел временного правительства Ливии в Греции считаются нелегитимными.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган выразили поддержку политического процесса в Ливии, основанного на главенствующей роли самих ливийцев.

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