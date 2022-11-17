Строящийся ЖК полыхает на федеральной территории «Сириус»
Площадь возгорания составила 2 600 кв. м, сообщили в МЧС РФ по Краснодарскому краю.
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Крупный пожар произошел в строящемся жилом комплексе на федеральной территории «Сириус». Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 2 600 квадратных метров.
В настоящее время к месту происшествия направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Территория ЧП оцеплена.
О причинах случившегося, как и о возможных жертвах и пострадавших не сообщается.