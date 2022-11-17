В стране и мире Строящийся ЖК полыхает на федеральной территории «Сириус» Ян Брацкий Площадь возгорания составила 2 600 кв. м, сообщили в МЧС РФ по Краснодарскому краю. © Видео: dtpsochi, rockfish_yachmen11_sochi, VK © Фото: rockfish_yachmen11_sochi, VK Читайте нас на: Крупный пожар произошел в строящемся жилом комплексе на федеральной территории «Сириус». Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 2 600 квадратных метров. В настоящее время к месту происшествия направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Территория ЧП оцеплена. О причинах случившегося, как и о возможных жертвах и пострадавших не сообщается. Экспертное мнение и аналитика