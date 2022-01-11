В стране и мире Умер глава Европарламента Анна Назайкина Он скончался на 66-м году жизни в Италии. © Фото: Panoramic, KeystonePressAgency, globallookpress Читайте нас на: Ушел из жизни глава Европейского парламента Давид-Мария Сассоли. Об этом сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо. «Давид Сассоли умер в 01:15 11 января», - написал Куильо в Twitter. Сассоли умер на 66-м году жизни в Италии. Обязанности руководителя Европарламента политик исполнял с 2019 года. Как уточняет ТАСС со ссылкой на итальянское телевидение, в последние месяцы Сассоли тяжело болел. Он ушел из жизни в результате нарушения работы иммунной системы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика