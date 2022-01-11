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Умер глава Европарламента

Анна Назайкина
06:58 11.01.2022
Он скончался на 66-м году жизни в Италии.
Умер глава Европарламента
© Фото: Panoramic, KeystonePressAgency, globallookpress
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Ушел из жизни глава Европейского парламента Давид-Мария Сассоли. Об этом сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо.

«Давид Сассоли умер в 01:15 11 января», - написал Куильо в Twitter.

Сассоли умер на 66-м году жизни в Италии. Обязанности руководителя Европарламента политик исполнял с 2019 года.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на итальянское телевидение, в последние месяцы Сассоли тяжело болел. Он ушел из жизни в результате нарушения работы иммунной системы.

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