Умер глава Европарламента
Он скончался на 66-м году жизни в Италии.
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Ушел из жизни глава Европейского парламента Давид-Мария Сассоли. Об этом сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо.
«Давид Сассоли умер в 01:15 11 января», - написал Куильо в Twitter.
Сассоли умер на 66-м году жизни в Италии. Обязанности руководителя Европарламента политик исполнял с 2019 года.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на итальянское телевидение, в последние месяцы Сассоли тяжело болел. Он ушел из жизни в результате нарушения работы иммунной системы.