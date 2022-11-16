Corriere Di Bologna: беженку из Украины зарезали в Италии

В совершении преступления подозревается бывший муж украинки, с которым у нее были многочисленные скандалы.

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В Италии жестоко убили беженку из Украины Анастасию Алашри. Девушке было 23 года, ее тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли в окрестностях населенного пункта Вилла Джулия.

Как пишет издание Corriere Di Bologna, в совершении преступления подозревается экс-супруг женщины - кондитер из Египта. Полицейские задержали его на вокзале в Болонье.

Украинка, как утверждается в публикации, развелась и решила начать новую жизнь в Италии, где у нее появился поклонник. Накануне убийства она приняла решение переехать к нему жить. Приехав на свою старую квартиру за вещами, она встретилась с бывшим супругом, с которым, предположительно, возник конфликт. После этого женщину живой никто не видел. Ведется следствие.