«Непонятна логика»: посольство РФ ответило на призыв США «отвести войска» от границ

Россия вправе сама выбирать, как перемещать войска в пределах своих территорий, военные учения будут продолжаться. Об этом заявили в российском посольстве в США после призыва заместителя госсекретаря Уэнди Шерман отвести силы от границы с Украиной.

«Мы сами решаем, где и когда проводить военные учения на нашей территории. Военные учения продолжатся, так как это отвечает интересам безопасности России», - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

В посольстве также отметили, что не понимают логику Шерман, которая требует от РФ «вернуть войска в казармы» и сообщать США о проходящих учениях и их целях, в то время как численность своих войск в Европе Штаты обсуждать не намерены.

В Женеве в понедельник, 10 января, прошли российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Как заявил глава российской делегации, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, на них не было попыток «обойти острые углы» и США серьезно подошли к предложениям России.