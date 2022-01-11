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«Непонятна логика»: посольство РФ ответило на призыв США «отвести войска» от границ

Анна Касаткина
06:50 11.01.2022
Россия сам решает, где и когда проводить военные учения на своей территории, отметили в дипмиссии.
«Непонятна логика»: посольство РФ ответило на призыв США «отвести войска» от границ
© Фото: Алексей Агарышев РИА Новости
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Россия вправе сама выбирать, как перемещать войска в пределах своих территорий, военные учения будут продолжаться. Об этом заявили в российском посольстве в США после призыва заместителя госсекретаря Уэнди Шерман отвести силы от границы с Украиной.

«Мы сами решаем, где и когда проводить военные учения на нашей территории. Военные учения продолжатся, так как это отвечает интересам безопасности России», - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

В посольстве также отметили, что не понимают логику Шерман, которая требует от РФ «вернуть войска в казармы» и сообщать США о проходящих учениях и их целях, в то время как численность своих войск в Европе Штаты обсуждать не намерены.

В Женеве в понедельник, 10 января, прошли российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Как заявил глава российской делегации, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, на них не было попыток «обойти острые углы» и США серьезно подошли к предложениям России.

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