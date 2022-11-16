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«Черная дыра» в квадрате: чем отличается новейшая российская подлодка «Уфа»

Роман Закурдаев
22:11 16.11.2022
Андреевский флаг поднят на подлодке «Уфа» в Петербурге на церемонии под руководством главкома ВМФ Николая Евменова.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Состав Военно-морского флота России пополнила еще одна подлодка проекта 636 «Варшавянка». Андреевский флаг поднят на дизель-электрической подводной лодке «Уфа». Торжественная церемония прошла в Петербурге под руководством главкома ВМФ Николая Евменова. Это уже четвертая подлодка проекта, оснащенная «Калибрами», которая будет нести службу на стратегических тихоокеанских рубежах.

Ветер с Финского залива развивает флаги расцвечивания. Экипаж на палубе замер в ожидании торжественного и особо волнительного момента. Главнокомандующий военно-морским флотом России Николай Евменов передает аккуратно свернутый Андреевский флаг командиру новейшей дизель-электрической подводной лодки. С этого мгновения «Уфа» — новая боевая единица Тихоокеанского флота. Корабль, созданный с учетом службы на восточных границах страны.

«Тихоокеанской флот — самый большой, самый глубоководный и, конечно, там совсем другие задачи по обнаружению подводных, надводных целей», — отмечает Евменов.

Аналогов таким подводным лодкам в мире нет. Маневренная, быстрая: скорость под водой — до 20 узлов или 37 километров в час. И, самое главное, практически незаметная для радаров противника.

«Лодка достаточно малошумная. И если "варшавянки" первых проектов называли "черной дырой", то это "черная дыра" в квадрате. Но и, конечно, все зависит от умения экипажа», — говорит Евменов.

В экипаж «Уфы» моряков набирали исключительно по контракту. Командир корабля Андрей Барков потомственный подводник — его отец служил на атомном крейсере Тихоокеанского флота.

«Гордость, чувство ответственности за экипаж. Сейчас предстоит боевая подготовка в Кронштадте, возможно, поучаствуем в военно-морском параде», — делится он эмоциями.

Уникальные инженерные решения и оборудование позволяют субмарине в морских дуэлях первой обнаруживать противолодочные силы противника. Кроме торпед и донных мин, ударная сила «Уфы» — знаменитый комплекс крылатых ракет «Калибр». Они способны точно поразить как морские, так и наземные цели на удалении до 2,5 тысяч километров.

У боевого корабля двойной корпус. Внешне — легкий. Он выполнен из шумопоглощающих элементов и придает субмарине обтекаемую форму, напоминающую каплю. Энергоустановка и вооружение защищены прочным корпусом, который способен выдержать большое давление воды.

Сейчас на Адмиралтейских верфях продолжается строительство еще двух подобных субмарин — «Можайск» и «Якутск». Всю серию бесшумных «морских охотников» для Тихоокеанского флота петербургские кораблестроители обещают сдать в 2024 году.

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